Більшість шкіл готові до змішаного та дистанційного навчання - Шкарлет

Більшість українських шкіл готові до організації змішаної та дистанційної форм навчання.

Про це поінформував т.в.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент агентства.

"На сьогодні більшість шкіл готова до реалізації й змішаної, і дистанційної форм навчання, адже міністерство доклало максимум зусиль для того, щоб зі своїми партнерами - швейцарською корпорацією EdEra - розробити дистанційний онлайн-курс щодо прикладів дистанційного навчання і можливості навчання вчителів", - сказав Шкарлет.

Він додав, що 47 тис. учителів і 65 тис. педагогів закладів професійно-технічної освіти пройшли цей курс для організації роботи в умовах найжорсткішого карантину.

Шкарлет сподівається, що введення повного дистанційного навчання відбуватиметься виключно в червоних зонах, а більшість шкіл працюватимуть у змішаному режимі.

Як відомо, змішаний тип навчання передбачає поєднання звичного навчального процесу та дистанційного.