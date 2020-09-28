МОН хоче привести систему дошкільної освіти до загальноєвропейських вимог

МОН хоче привести систему дошкільної освіти до загальноєвропейських вимог

Укрінформ
Міністерство освіти та науки має на меті реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку до загальноєвропейських з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив т.в.о. міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет у відеопривітанні до Всеукраїнського дня дошкілля, повідомляє пресслужба МОН.

"Завжди дитячий садочок символізував початок самостійного життя дитини, відчиняв двері до безмежного й дивовижного світу прийдешніх поколінь. І сьогодні дошкільна освіта асоціюється з новими ідеями, сміливими експериментами, радісними відкриттями, цікавим пошуком і вірою в майбутнє. У нашій країні діють майже 15 тисяч закладів дошкільної освіти, в яких 137 тисяч педагогів навчають і виховують 1 мільйон 253 тисячі дітей", – повідомив Шкарлет.

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За його словами, концепція Нової української школи змінила підходи до освітнього процесу. Міністерством визначено амбітну мету – реально реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку до загальноєвропейських з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Шкарлет наголосив, що наразі у світі немає важливішого завдання, ніж збереження життя і здоров’я усіх учасників освітнього процесу.

Фото: Mind.ua

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