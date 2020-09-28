МОН хоче привести систему дошкільної освіти до загальноєвропейських вимог

Міністерство освіти та науки має на меті реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку до загальноєвропейських з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив т.в.о. міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет у відеопривітанні до Всеукраїнського дня дошкілля, повідомляє пресслужба МОН.

"Завжди дитячий садочок символізував початок самостійного життя дитини, відчиняв двері до безмежного й дивовижного світу прийдешніх поколінь. І сьогодні дошкільна освіта асоціюється з новими ідеями, сміливими експериментами, радісними відкриттями, цікавим пошуком і вірою в майбутнє. У нашій країні діють майже 15 тисяч закладів дошкільної освіти, в яких 137 тисяч педагогів навчають і виховують 1 мільйон 253 тисячі дітей", – повідомив Шкарлет.

За його словами, концепція Нової української школи змінила підходи до освітнього процесу. Міністерством визначено амбітну мету – реально реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку до загальноєвропейських з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Шкарлет наголосив, що наразі у світі немає важливішого завдання, ніж збереження життя і здоров’я усіх учасників освітнього процесу.

Фото: Mind.ua