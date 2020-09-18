За даними шкіл, лише 54 з них не забезпечені інтернетом – Шкарлет

Станом на сьогодні, за даними самих шкіл, лише 54 з них не забезпечені інтернетом.

Про це сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 18 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні є трошки розбіжності між Мінцифри і МОН стосовно незабезпечень (інтернетом – ред.). На сьогодні лише 54 школи, за статистичними даними саме шкіл, в нас є опрацьовані. Мінцифри передбачає оптоволоконний зв’язок більше ніж 100 мегабіт, який буде працювати", - зазначив Шкарлет.

Водночас він зауважив, що Міністерство освіти і науки напрацювало рекомендації стосовно особливостей навчання в різних умовах, в тому числі змішаного, дистанційного, для сільських та міських шкіл.

"На сьогодні є онлайн-курс, розроблений спільно з компанією "Едера", який передбачає спеціальне навчання педагогів щодо організації будь-яких форм навчання в будь-яких умовах, яким уже скористались 65 тисяч педагогів", - додав Шкарлет.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні лише 59 шкіл не підключені до інтернету і МОН працює з Міністерством цифрової трансформації щодо вирішення ситуації. "Міністерство цифрової трансформації рахує 100 мегабіт в секунду (швидкість Інтернету – ред.)… Для шкільних навчань достатньо 30 Мбіт/с , і міністерство дуже ретельно з початку року опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл, до інтернету", - сказав Шкарлет.

31 серпня заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест заявив, що понад 6 тисяч українських шкіл не мають змоги повноцінно проводити дистанційне навчання, а 2 тисячі з них потребують першочергового підключення до швидкісного інтернету.