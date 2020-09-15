В Україні 59 шкіл не мають доступу до інтернету - Шкарлет

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні наразі лише 59 шкіл не підключені до мережі Інтернет.

Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1", відео якої оприлюднило МОН.

"Ми в досить плідному діалозі працюємо з нашими колегами з Міністерства цифрової трансформації, і трішки інша статистика в нас, враховуючи те, що Міністерство цифрової трансформації рахує 100 мегабіт за секунду (швидкість інтернету – ред.)… Для шкільних навчань достатньо 30 Мбіт/с, і міністерство дуже ретельно з початку року опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл, до інтернету, і на сьогодні лише 59 шкіл, які не є підключеними до мережі Інтернет", - сказав Шкарлет.

За його словами, на початку року не мали доступу до Мережі близько 800 шкіл, по початку літа - близько 500.

"Уже на початок вересня їх було 74, а зараз – 59. Ми чітко оцінюємо ситуацію, що ніхто не очікував COVID-19, в тому, що для всього світу він прийшов зненацька, і принаймні весь світ сьогодні стоїть перед тією самою дилемою - це дистанційне навчання, змішане навчання, це забезпечення шкіл. І ми так само не пасемо задніх, намагаємося працювати в цьому", - додав т.в.о. міністра освіти і науки.

Як повідомлялося, наприкінці липня Мінцифри оприлюднило дослідження щодо наявності доступу населення до високошвидкісного фіксованого інтернету. За результатами дослідження, понад 17 тисяч населених пунктів не мають оптичних мереж взагалі. Близько 65% сіл не покриті якісним широкосмуговим доступом до інтернету.