Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року - Ляшко

Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року - Ляшко

Укрінформ
За умови обмеженого доступу до вакцини від коронавірусу щеплення тих, хто перехворів, можуть перенести.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ.

"Є обмежений доступ до вакцини. Якщо у нас не буде збою у графіках поставок, або інші речі, то ми можемо рекомендувати відтермінувати вакцинацію людей, які перехворіли, на 3-6 місяців, оскільки після хвороби в них може бути захист у цей конкретний період", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що загалом вакцинуватися людям, які перехворіли на коронавірус, можна, якщо це не буде прописано в інструкції виробника імунобіологічного препарату.

За словами Ляшка, хвороба в анамнезі не є протипоказом до вакцинації.

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Як повідомляв Укрінформ, в лютому Україна отримає перший транш мРНК-вакцини виробництва Pfizer-BioNTech від COVAX у кількості 117 тис. доз. У наступних поставках очікуються вакцини виробництва AstraZeneca/Oxford. Вакцинація має розпочатися з 15 лютого і відбуватиметься в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.

В Україні за минулу добу, 4 лютого, зафіксували 4923 нових випадки COVID-19, летальних випадків - 158. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 237 169 осіб

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