Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року - Ляшко
Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ.
"Є обмежений доступ до вакцини. Якщо у нас не буде збою у графіках поставок, або інші речі, то ми можемо рекомендувати відтермінувати вакцинацію людей, які перехворіли, на 3-6 місяців, оскільки після хвороби в них може бути захист у цей конкретний період", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що загалом вакцинуватися людям, які перехворіли на коронавірус, можна, якщо це не буде прописано в інструкції виробника імунобіологічного препарату.
За словами Ляшка, хвороба в анамнезі не є протипоказом до вакцинації.
Як повідомляв Укрінформ, в лютому Україна отримає перший транш мРНК-вакцини виробництва Pfizer-BioNTech від COVAX у кількості 117 тис. доз. У наступних поставках очікуються вакцини виробництва AstraZeneca/Oxford. Вакцинація має розпочатися з 15 лютого і відбуватиметься в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.
В Україні за минулу добу, 4 лютого, зафіксували 4923 нових випадки COVID-19, летальних випадків - 158. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 237 169 осіб