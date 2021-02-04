За підтримки абонентів Київстар в Інституті раку відкрили сенсорну кімнату для дітей

Завдяки пожертвам абонентів мобільного оператора «Київстар» у Національному інституті раку відкрили унікальну сенсорну кімнату для онкохворих дітей.

Кошти для її облаштування зібрано в рамках спільної соціальної ініціативи Київстар і Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» (МБФ УББ) "Дитяча надія”, повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«У відділенні психологічної допомоги Національного інституту раку було облаштовано кімнату психологічного розвантаження для онкохворих малюків та їхніх родин, яка стане місцем відпочинку та реабілітації. Проєкт відкриття сенсорної кімнати реалізовано завдяки благодійним ініціативам. Кошти для обладнання кімнати зібрано в рамках спільного проєкту Київстар та платформи dobro.ua від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» «Дитяча надія». Ремонтні роботи поверху відділення здійснюються за допомогою БФ «Краб»», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що в такому інтерактивному приміщенні спеціалісти зможуть впроваджувати новітні методики лікування та психологічного супроводу маленьких пацієнтів.

«За два роки існування «Дитячої надії» наші абоненти подарували шанс на життя тисячам хворих малюків. Завдяки невеликим SMS-пожертвам вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривень, а допомогу вже отримали 29 відділень українських лікарень. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що стають справжньою дитячою надією!» – зазначила директор з корпоративних комунікацій Київстар Ганна Захараш.

У пресслужбі розповіли, що цього року на базі Інституту раку вперше створено психологічну службу для підтримки та супроводу онкопацієнтів на всіх етапах лікування. Більшість дітей із вперше виявленими злоякісними солідними новоутвореннями проходить лікування саме в Національному інституті, зокрема у відділенні дитячої онкології. А це від 250 до 300 дітей з усіх регіонів України щорічно.

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«Разом з абонентами Київстар ми придбали десятки одиниць обладнання й витратних матеріалів для онковідділень, тому логічним є наступний крок — відкриття унікальної кімнати, де маленькі пацієнти можуть отримати психологічну допомогу й підтримку, а вона під час лікування є не менш важливою. Для багатьох українців діагноз "онкологія" звучить як справжній вирок, але це не так! Рак можна подолати та життя після нього є. Ми з командою віримо, що тепер пацієнти не матимуть жодних сумнівів, що хвороба відступить», - наголосила директорка платформи dobro.ua МБФ «Українська Біржа Благодійності говорить Ірина Гуцал.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Дитяча надія» було започатковано Київстар та МБФ «Українська Біржа Благодійності» в грудні 2018 року. Основна мета проєкту – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями. За час існування ініціативи відправлено понад 330 тисяч благодійних SMS, дитячою надією стали 122 тисячі абонентів Київстар, 16 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям із хворобами серця та онкологічними захворюваннями.

За онконапрямом зібрано майже 3,5 мільйони гривень, а середній розмір пожертви через SMS становить 15 гривень. Усі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками - 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту.

Фото: Київстар