Абоненти Київстар уже переказали понад 6 мільйонів на медобладнання для дитячих лікарень

Абоненти мобільного оператора «Київстар» за 2 роки реалізації проєкту «Дитяча надія» від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» переказали уже понад 6 млн грн на придбання обладнання в дитячі лікарні.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Збори для спільної ініціативи Київстар та платформи dobro.ua від Міжнародного Благодійного Фонду «Українська Біржа Благодійності» (МБФ УББ) «Дитяча надія» перетнули суму у 6 мільйонів гривень. Усі залучені кошти йдуть на забезпечення дитячих лікарень сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами та інструментами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначила директор з корпоративних комунікацій Київстар Ганна Захараш, ініціатива «Дитяча надія» щоразу доводить теорію маленьких добрих справ – разом тисячі невеликих пожертв склали вже понад 6 млн грн, на які вдалося придбати життєво необхідне обладнання для сотень маленьких пацієнтів. «За два роки існування проєкту відправлено понад 320 тисяч благодійних SMS, а допомогу вже отримали 28 відділень українських лікарень. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що стають справжньою дитячої надією», – сказала вона.

У компанії нагадали, що «Дитяча надія» була заснована Київстар та МБФ «Українська Біржа Благодійності» в грудні 2018 року. Основна мета проєкту – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями. За час існування ініціативи дитячою надією стали майже 120 тис. абонентів Київстар, 16 тис. з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям з хворобами серця та онкологічними захворюваннями. Середній розмір пожертви через SMS становить 15 грн.

Завдяки всім залученим коштам, які перераховували абоненти Київстар за допомогою SMS-повідомлень, було закуплено та передано обладнання та матеріалів для 15 лікарень по всій країні. Щороку ці лікарні допомагають долати хвороби близько 50 тис. маленьких пацієнтів.

У пресслужбі розповіли, що в рамках волонтерської ініціативи компанії «Марафон добрих справ» співробітники Київстар за декілька тижнів зібрали понад 50 тис. грн для «Доброї надії», аби придбати електрокардіограф Мідас 6/12 MINI з розхідними матеріалами до нього та Пульсоксиметр РМ 60 для Кардіоревматологічного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

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«Ми натхненні тим, що разом з оператором мобільного зв'язку створили зручний, швидкий та якісний механізм допомоги медичним закладам у різних кутках нашої країни. Багато дитячих лікарень отримали допомогу, яка дозволяє медикам рятувати життя малюків покладаючись не лише на свій досвід та удачу, а й на сучасне медичне обладнання», - зазначила директорка платформи dobro.ua МБФ «Українська Біржа Благодійності» Ірина Гуцал.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Дитяча надія» здійснюється у партнерстві з платформою dobro.ua від МБФ «Українська Біржа Благодійності», яка провела моніторинг дитячих медичних закладів України та досконало знає їхні реальні потреби. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень.

Усі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 грн, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 грн. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Розмір внеску не має значення, адже кожна гривня допомагає добрій справі.

Фото: Київстар