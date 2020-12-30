Київстар підключив до 4G ще 400 населених пунктів

Національний телеком-оператор «Київстар» наприкінці року підключив до мережі 4G ще 400 населених пунктів у 16 областях України, встановивши 48 базових станцій на частотах 900 МГц.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Територія покриття 4G/LTE мережі Київстар збільшилась у 400 населених пунктах, де проживає 178 тисяч людей. Зокрема, швидкісний мобільний інтернет на частотах 900 МГц з’явився у населених пунктах Українськ, Світлодарськ, Михайлівка Донецької області, Велика Копаня Закарпатської області, Іванопіль Житомирської області, Павлів, Журавно, Мармузовичі, Загірне Львівської області, Диканька і Веприк Полтавської області, Борова і Пересічне Харківської області, Варва Чернігівської області», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі розповіли, що для того, аби покращити якість і швидкість мобільного інтернету, Київстар встановив 48 базових станцій, що працюють на частотах LTE 900. Цей діапазон забезпечує більший радіус дії мобільного обладнання оператора і розширює покриття мережі 4G.

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У компанії нагадали, що швидкісний мобільний інтернет створює нові можливості для бізнесу, освіти, отримання дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо. Щоб скористатись швидкісною мобільною передачею даних, достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM), яку можна отримати безкоштовно в оператора.

Як повідомляв Укрінформ, Київстар забезпечує можливість доступу до зв’язку 4G для понад 86% населення. За 9 місяців 2020 року оператор інвестував у розвиток нових мобільних технологій понад 4 млрд грн. У 2021 році оператор планує збільшити покриття 4G-мережі й надавати послуги швидкісного мобільного інтернету на території, де проживає 90% населення.

Щоб усі мобільні оператори могли розвивати технологію 4G/LTE, Київстар добровільно передав державі частину свого спектра в цьому діапазоні. Це дало можливість телеком-регулятору перерозподілити додаткові частоти між іншими мобільними операторами, що прискорило розвиток нових технологій зв’язку в Україні.

Фото з відкритих джерел