Київстар збільшив покриття 4G ще у чотирьох областях

Національний телеком-оператор “Київстар” збільшив покриття 4G ще у 578 населених пунктах Полтавської, Чернівецької, Чернігівської і Харківської областей.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Територія покриття 4G/LTE збільшилась у Полтавській, Чернівецькій, Чернігівської та Харківській областях у 578 населених пунктах, де проживає 174 тисячі людей. Зокрема, в селах Замглай, Заставна, Знам’янка, Кормань, Городище, Кобижча, Ромодан, Вільхуватка, Варварівка, Ставкове, Березова Лука, Білики, Яреськи тощо”, - розповіли в Київстар.

Зазначається, що задля поліпшення якості й швидкості мобільного інтернету на території цих областей, Київстар встановив 95 базових станцій, які працюють на частотах LTE 900. Цей діапазон забезпечує більший радіус дії мобільного обладнання оператора, що допомагає покращити якість покриття мережі.

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У пресслужбі нагадали, що Київстар забезпечує можливість доступу до зв’язку 4G для понад 85% населення. За 9 місяців 2020 року оператор інвестував у розвиток нових мобільних технологій понад 4 млрд грн. У 2021 році компанія планує збільшити покриття 4G-мережі й надавати послуги швидкісного мобільного інтернету на території, де проживає 90% населення.

Як повідомляв Укрінформ, для того, щоб усі мобільні оператори могли розвивати технологію 4G/LTE, Київстар добровільно передав державі частину свого спектра в цьому діапазоні. Це дало можливість телеком-регулятору перерозподілити додаткові частоти між іншими мобільними операторами, що прискорило розвиток нових технологій зв’язку в Україні.

Фото з відкритих джерел