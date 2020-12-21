У застосунку Doctor Online до 10 січня можна отримати безкоштовні консультації лікарів

Абоненти усіх операторів України до 10 січня можуть отримувати безкоштовні консультації у застосунку Doctor Online.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі національного телеком-оператора «Київстар», за підтримки якого було розроблено цей застосунок.

«Абоненти усіх мобільних операторів України можуть отримати безкоштовно необмежену кількість медичних консультацій у застосунку Doctor Online до 10 січня 2021 року. Акція активується автоматично як у нових, так і у діючих користувачів послуги»,- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що Doctor Online – це застосунок у сфері телемедицини, розроблений однойменною компанією за підтримки Київстар. У сервісі працює понад 60 лікарів дев’ятнадцяти спеціалізацій, серед яких - сімейні лікарі, терапевти, педіатри, урологи, кардіологи, дерматологи, ендокринологи, гінекологи, невропатологи та інші, які надають консультації через чат, відео або звичайний дзвінок. Через додаток також можна отримати направлення на аналізи з їх подальшою розшифровкою та замовити ліки.

«Статистика захворювань на COVID-19 тримається на високому рівні, відтак можливість бути на зв’язку з лікарем додає спокою будням і святам. Тому Київстар разом з партнером «Доктор онлайн» пропонують абонентам усіх мобільних операторів підтримку кваліфікованих медиків безкоштовно в період Різдвяних свят», – розповів маркетинг-директор Київстар Павло Даніман.

У пресслужбі повідомили, що від початку року застосунок Doctor Online встановили понад 400 000 користувачів. За час карантину найчастіше звертаються до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів зі скаргами на симптоми ГРВІ та з питань догляду за дитиною. Крім цього, зросла кількість консультацій щодо прийому медичних препаратів та розшифровки результатів аналізів. Понад 90% користувачів отримують консультації у чаті, середня тривалість консультації складає 23 хвилини.

У Київстар розповіли, що застосунком можна користуватися і за кордоном. Найбільш активними є користувачі застосунку з України, Казахстану, Великої Британії та Польщі.

При цьому в компанії запевняють, що всі персональні дані користувачів надійно захищені. Компанія «Доктор Онлайн» дотримується кращих світових практик шифрування, зберігання та захисту інформації. Використовується захищена платформа для чат-аудіо-відеозв’язку, що забезпечує зберігання та нерозголошення персональних даних користувачів.

Фото з відкритих джерел