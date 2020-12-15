Дзвінки через 4G: Київстар починає впроваджувати першу в Україні мережу VoLTE

Мобільний оператор «Київстар» починає впроваджувати у своїй 4G-мережі технологію VoLTE (voice-over-LTE), яка дозволить абонентам здійснювати звичайні телефонні дзвінки через мережу швидкісного мобільного інтернету.

Про це розповів президент Київстар Олександр Комаров, повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Менш ніж за 3 роки 85% мешканців України отримали доступ до 4G. За темпами будівництва Київстар випереджає навіть країни Європейського Союзу, яким треба було у середньому 5 років, щоб отримати такий самий результат. Це велике досягнення компанії, яке дає нам можливість впроваджувати нові технології, такі як VoLTE. Завдяки цій технології не лише жителі великих міст, а й селищ, отримають кращу якість голосового зв’язку. Адже він буде працювати в сучасній 4G-мережі» – зазначив Комаров.

За інформацією пресслужби, очікується, що мережа VoLTE запрацює вже до кінця 2020 року на всій території країни, де є 4G-мережа оператора.

Зазначається, що завдяки передачі голосу через 4G абоненти отримують кращу якість звуку під час дзвінків. З’єднання між ними відбуватиметься швидше, адже смартфон не буде перемикатися між різними стандартами. Абоненти зможуть користуватися 4G навіть під час розмов. При цьому розмови в мережі VoLTE не вплинуть на тарифікацію інтернету, мегабайти за дзвінки не будуть списуватися.

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У Київстар повідомили, що запуск нової технології по всій території країни, де працює 4G від Київстар, це перший важливий етап, який завершиться вже у грудні цього року. Наступний етап – можливість користуватися цією технологією на смартфонах абонентів, що залежить від виробників девайсів. У пресслужбі пояснили, що особливість VoLTE полягає в тому, що виробники смартфонів окремо активують роботу цієї технології у мережі кожного мобільного оператора. Для цього Київстар веде активні перемовини з найпопулярнішими в Україні брендами.

Очікується, що спочатку VoLTE буде доступний для абонентів контрактної форми обслуговування, які активно користуються більшістю послуг Київстар. А протягом 2021 року технологія стане доступною для абонентів передплати.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні 4G-мережа Київстар працює майже у 14 тисячах містах та селах України, де живе 85% населення країни. Щоб це стало можливим, мобільний оператор встановив найбільшу кількість базових станцій з підтримкою 4G – понад 13 тисяч. А інвестиції у швидкісний мобільний інтернет від Київстар починаючи з 2015 року вже перевищили 30 млрд грн.

Фото з відкритих джерел