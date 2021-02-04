Стало відомо прізвище 26-річної лікарки, яка загинула через пожежу у Запоріжжі

Під час пожежі у Запоріжжі в інфекційній лікарні, яка обірвала життя чотирьох людей, загинула лікарка-реаніматолог Ольга Глива, їй було 26 років.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Запорізький державний медичний університет, де раніше навчалась загибла, передає кореспондент Укрінформу.

“Страшна трагедія у Запоріжжі: пожежа в обласній інфекційній лікарні обірвала життя чотирьох людей. Серед них – і нашої випускниці, лікаря-реаніматолога обласної інфекційної лікарні Ольги Сергіївни Гливи. Медицина була її покликанням: Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче навчалася в інтернатурі, яку закінчила у 2020 році. Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів”, - йдеться у пості університету.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у запорізькій інфекційній лікарні сталася вночі о 23:25. За попередньою інформацією, загорання сталася в реанімації, де перебували хворі на коронавірус.

На місці працювали 60 рятувальників та 16 одиниць техніки. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов терміново вилетів у Запоріжжя, щоб встановити всі обставини трагедії. В ОДА терміново скликали засідання обласної регіональної комісії з питань ТЕБ та ЧС.

У поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст 270 УК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).