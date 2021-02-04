У Запоріжжі горить будівля обласної інфекційної лікарні: є загиблі

У Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Попередньо загинули 4 особи.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

За інформацією ДСНС в Запорізькій області, інформація про пожежу надійшла в службу 101 надійшла о 23:25. На місце виїхали рятувальники, медики та поліція. Попередньо, загинули 4 людини.

Територія лікарні очеплена. З корпусу евакуювали людей.

На місце події приїхала глава області Олександр Старух. Найближчим часом він прокоментує ситуацію.

Відео з місця події опублікували в телеграм-каналі its_zp.

На місці події працює поліція, рятувальники та медики.