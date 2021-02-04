Президент про пожежу в Запоріжжі: Держава виправить ситуацію, щоб запобігти трагедіям

Президент Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних під час пожежі в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Фейсбуці.

«Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому», – зазначив Глава держави.

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За завданням Президента до Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький. Причини пожежі з’ясовують.

Як повідомляв Укрінформ, у середу ввечері в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та лікарка.