Обставини пожежі у лікарні Запоріжжя розслідує прокуратура

Прокуратура розпочала розслідування факту пожежі в лікарні Запоріжжя, під час якої загинуло четверо людей.

Про це поінформувала на своїй сторінці у Фейсбуці генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Пожежа в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні – розпочато розслідування", - йдеться у дописі.

За словами генпрокурора, в реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог: "Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом".

Венедіктова поінформувала, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

Як зазначається в дописі, повідомлення про загоряння надійшло напередодні о 23.29. В осередку небезпеки перебували 12 людей. 8 осіб врятовані, 2 з них - ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні.

Причини загоряння встановлюються.

Наразі допитано 5 осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії ГУНП в Запорізькій області, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та ДСНС.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - написала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, у середу ввечері в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та лікарка.