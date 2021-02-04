Степанов терміново вилітає в Запоріжжя, де горіла лікарня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у терміновому порядку вилітає до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин пожежі та загибелі в лікарні чотирьох осіб.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано - поряд із ними рідні та лікарі", - йдеться у дописі.

Степанов зазначив, що причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.

"Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - поінформував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у середу ввечері в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та лікарка.