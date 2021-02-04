Степанов терміново вилітає в Запоріжжя, де горіла лікарня
Про це міністр написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано - поряд із ними рідні та лікарі", - йдеться у дописі.
Степанов зазначив, що причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.
"Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - поінформував міністр.
Як повідомляв Укрінформ, у середу ввечері в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та лікарка.