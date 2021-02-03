Уряд збільшив допомогу на догляд за дітьми з інвалідністю

Кабінет Міністрів України підвищив надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 3 лютого, інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Сьогодні на засіданні уряду схвалено постанову «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», якою затверджено Порядок призначення, виплати та перелік необхідних документів», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 1 січня 2021 року підвищено розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, – із 75 до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, – із 50 до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, – із 15 до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за дитиною з інвалідністю підгрупи А, – із 100 до 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Крім того, інформують у Мінсоцполітики, з 1 січня 2022 року буде підвищена надбавка особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, та на дітей з інвалідністю підгрупи А ще на 50%.