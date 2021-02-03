На соцвиплати через тимчасову втрату працездатності уряд виділив 1,64 мільярда

Уряд виділив Мінсоцполітики з держбюджету 1 642 464 тис. грн для виплати Фондом соціального страхування застрахованим особам матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, рішення ухвалене з доопрацюванням в одноденний термін на засіданні уряду 3 лютого.

«Пропонується цей документ за ініціативою Міністерства фінансів прийняти з доопрацюванням протягом одного дня і, крім того, ще буде протокольне доручення озвучене міністром фінансів наприкінці нашого засідання… Прошу проголосувати та підтримати з одноденним доопрацюванням», - зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що з урахуванням значного зростання видатків на матеріальне забезпечення в грудні 2020 року станом на 1 січня 2021 року залишилися непрофінансованими в частині матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності заяви-розрахунки, подані страхувальниками за період із 15 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року (12 робочих днів) на суму 1 642, 5 млн грн.

Зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності (у тому числі причина непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11») – 1 370,8 млн грн для виплати 229 868 особам; допомога по вагітності та пологах – 268,5 млн грн для проведення виплат 6 827 особам; допомога на поховання – 3,2 млн грн для проведення 776 виплат.

Зважаючи на це, у документі повідомляється, що документом передбачено виділення Міністерству соціальної політики з державного бюджету коштів у сумі 1 642 464 тис. грн для виплати Фондом застрахованим особам матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та затвердження Порядку використання коштів, виділених для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Також проєктом акта передбачено забезпечити Міністерству соціальної політики погодження виділення коштів з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, а Міністерству фінансів - відкриття нової бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету.

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Як зазначається, реалізація акта матиме вплив на ключові інтереси застрахованих осіб та забезпечить їх право на своєчасне отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, допомоги на поховання, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», у період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню та території України коронавірусної хвороби та боротьбою з її наслідками.