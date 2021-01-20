Торік щомісячні страхові виплати зросли на 13,8% - Фонд соцстрахування

Середній розмір допомоги від Фонду соціального страхування для компенсації потерпілому втраченого заробітку відповідно до відсотка втраченої працездатності склав 3 840,30 гривень за підсумками 2020 року, що на 13,8% більше, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Фонді соціального страхування України.

«Фонд соціального страхування України у повному обсязі профінансував щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх родин за січень–грудень 2020 року. Загалом за минулий рік Фондом було нараховано 9,4 млрд гривень щомісячних виплат. Середній розмір допомоги від ФССУ, яка покликана повністю компенсувати потерпілому втрачений заробіток відповідно до відсотка втраченої працездатності (або членам його родини в разі смерті потерпілого), склав 3 840,30 гривень за підсумками 2020 року. Порівняно з 2019 роком сума допомоги зросла на 13,8%», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що ФССУ здійснює щомісячні страхові виплати для понад 201 тисячі осіб.

«Зокрема, зазначені щомісячні виплати упродовж 2020 року Фонд здійснював для 46 працівників закладів охорони здоров’я, яким встановлено стійку втрату працездатності внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19 і членам їх сімей у разі смерті медиків», - інформують у відомстві.

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У Фонді соцстрахування нагадують, що розмір щомісячної страхової виплати визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку.

При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на дату настання права на страхову виплату, наголошують у відомстві.