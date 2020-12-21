ФССУ щорічно компенсує втрачений заробіток для понад 5 мільйонів українців

Щорічно Фонд соціального страхування України (ФССУ) компенсує втрачений заробіток для понад 5 мільйонів застрахованих осіб у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Про це сказала директор виконавчої дирекції ФССУ Тетяна Михайленко на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під страховим захистом Фонду соціального страхування на сьогоднішній момент перебуває близько 12 млн застрахованих осіб. Щорічно фонд компенсує втрачений заробіток для понад 5 млн застрахованих осіб у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Щорічно така сума складає близько 16 мільярдів гривень», - розповіла Михайленко.

Вона поінформувала, що ФССУ здійснює щомісячні страхові виплати особам, постраждалим на виробництві, або особам, які отримали професійне захворювання.

«На сьогодні у Фонді соціального страхування України на обліку таких осіб близько 202 тисяч. Зокрема, це й особи з інвалідністю. І щорічно сума по виплатам їм щомісячно у фонді складає близько 9 мільярдів гривень», - повідомила Михайленко.

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Михайленко розповіла, що ФССУ, окрім страхових виплат, надає додаткові медичні та соціальні послуги для осіб з інвалідністю, які постраждали на виробництві від нещасного випадку.

«Близько 20 медичних і соціальних допомог. Насамперед це допомоги, які стосуються лікування, медичної реабілітації. Це відшкодування витрат на лікарські засоби й вироби медичного призначення, санаторно- курортне лікування. Забезпечуються особи з інвалідністю додатковим харчуванням, стороннім постійним медичним доглядом, побутовим обслуговуванням, а також забезпечується особи з інвалідністю слуховими апаратами, протезно-ортопедичними виробами та інвалідними візками», - поінформувала директор виконавчої дирекції.

Як повідомлялося, впродовж 12 - 18 грудня на підприємствах України зафіксовано 1 628 нещасних випадків, внаслідок яких 34 особи загинули.