Фонд соцстраху оплатив самоізоляцію вже 87 тисячам українців

З початку пандемії понад 87 тис. застрахованих осіб знаходилися на оплачуваній самоізоляції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Фонді соціального страхування України.

“Понад 87 тисяч застрахованих осіб знаходились на оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України самоізоляції під медичним наглядом з початку пандемії. Станом на сьогодні Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму більше 100 мільйонів гривень”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що на самоізоляції знаходились 12 475 медичних працівників, сума компенсацій за кошти Фонду соцстрахування склала для них 21,5 млн гривень.

У Фонді соцстрахування нагадують, що допомога фінансується на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності “ізоляція від COVID-19 – 11”.

Направлення на самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на COVID-19 – Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

На період карантину відкрити відповідний листок непрацездатності можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря, інформують у Фонді соцстрахування.

Також повідомляється, що сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників.

Фонд соцстрахування здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 січня лабораторно підтверджено 1 197 107 випадків COVID-19, з них за добу – 2 779.