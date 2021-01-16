Кому не потрібна самоізоляція після подорожі за кордон - роз’яснення Центру здоров’я

Громадянам, що повертаються чи в'їжджають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19 та мають актуальний тест ПЛР, самоізоляція не потрібна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Відповідно до чинного законодавства (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236, п.7, пiдпункт 3, абзац 10), особа, що має актуальний (зроблений не більше ніж за 48 годин до моменту перетину кордону) тест ПЛР, не потребує встановлення застосунку «Вдома» та дотримання режиму самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

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У ЦГЗ наголосили, тест, проведений виключно методом полімеразної ланцюгової реакції, має бути актуальним та має бути в наявності на момент перетину кордону, для пред’явлення представнику Державної прикордонної служби України.

"Рішення про встановлення застосунку приймає представник Державної прикордонної служби України", - наголосили в ЦГЗ.

Також в Центрі громадського здоров’я наголосили, що результати тестувань, що виконані за кордоном, Центр не опрацьовує.