Офіс телеканалу «112 Україна» у Києві працює, як зазвичай

Про це Укрінформу повідомили співробітники телеканалу.

Так, скасовано не лише виїзні зйомки, але й та прямі включення з місця подій. Водночас сайт телеканалу та відеоблог в YouTube будуть регулярно оновлюватися, сказали журналісти телеканалу.

Окрім того, як пересвідчився кореспондент Укрінформу, співробітники підсанкційних телеканалів, які орендують студійний павільйон на території Національної кіностудії імені Довженка, можуть вільно потрапити до студії.

Зокрема, охоронець на вході до кіностудії повідомив, що не було розпоряджень щодо пропуску журналістів заблокованих телеканалів. Разом з тим машини всіх, хто працює на території кіностудії, дозволяють запускати.

"Ми нічого не знаємо. З 9-ї ранку нікого з працівників телеканалів не було», – сказав черговий охоронець.

У бюро перепусток працівниця змогла дати відповідь кореспонденту Укрінформу лише після дзвінка керівництву. І вже після розмови жінка сказала, що “керівництво не дозволяє впускати журналістів (підсанкційних телеканалів — ред.) на територію”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.