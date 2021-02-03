Рада планує запровадити суспільно корисні роботи за домашнє насильство

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3908-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі».

Як передає кореспондент Укрінформу за відповідний законопроєкт у першому читанні проголосували 328 депутатів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, якими передбачено паралельно зі штрафом та адміністративним арештом за домашнє насильство ввести покарання у вигляді суспільно корисних робіт.

«Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб», - зазначається у законопроєкті.

При цьому «ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виконання суспільно корисних робіт на строк від 240 до 360 годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб».

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Зазначається, що у разі накладення на кривдника адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, нарахована плата за виконання таких робіт перераховується постраждалій особі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Як відомо, наразі законодавство передбачає за домашнє насильство штраф від 10 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт терміном до 15, або громадські роботи.

Суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт (ст. 311 КУпАП). Згідно із цією нормою, вибір виду цих робіт та перелік об’єктів, на яких порушники мають їх виконувати, покладено на відповідний орган місцевого самоврядування.

Адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт накладається на порушника постановою суду, а строк виконання такого адмінстягнення обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконує призначену йому роботу.