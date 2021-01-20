Бийся як дівчина: в Україні за підтримки ЄС стартувала кампанія із протидії насильству

Бийся як дівчина: в Україні за підтримки ЄС стартувала кампанія із протидії насильству

Укрінформ
В Україні за підтримки Європейського Союзу стартувала кампанія із протидії насильству над жінками "Бийся як дівчина".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила керівниця відділу комунікації та адвокації ООН Жінки в України Нарміна Стрішенець під час міжнародної конференції "Безпечний онлайн 2020".

"Ми стартували за підтримки Європейського Союзу з кампанією "Бийся як дівчина", в якій буде інформація стосовно того, як можна попередити та відреагувати на кіберзлочини, атаки секстингу та все, що з цим пов'язано", - сказала Стрішенець.

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Вона додала, що в рамках кампанії жінкам простою мовою пояснюватимуть, що таке прояви кіберзлочинів і як убезпечити себе від можливих кібератак у майбутньому.

На офіційному Youtube-каналі проєкту.до кінця січня публікуватимуться відео з порадами експертів про самозахист у реальному житті та онлайн.

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Директорка Директорату євроінтеграції Міністерства цифрової трансформації Гульсана Мамедієва зауважила, що інформацію щодо кіберзахисту та протидії кібербулінгу можна також отримати на платформі "Дія. Цифрова освіта".

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