Бийся як дівчина: в Україні за підтримки ЄС стартувала кампанія із протидії насильству
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила керівниця відділу комунікації та адвокації ООН Жінки в України Нарміна Стрішенець під час міжнародної конференції "Безпечний онлайн 2020".
"Ми стартували за підтримки Європейського Союзу з кампанією "Бийся як дівчина", в якій буде інформація стосовно того, як можна попередити та відреагувати на кіберзлочини, атаки секстингу та все, що з цим пов'язано", - сказала Стрішенець.
Вона додала, що в рамках кампанії жінкам простою мовою пояснюватимуть, що таке прояви кіберзлочинів і як убезпечити себе від можливих кібератак у майбутньому.
На офіційному Youtube-каналі проєкту.до кінця січня публікуватимуться відео з порадами експертів про самозахист у реальному житті та онлайн.
Директорка Директорату євроінтеграції Міністерства цифрової трансформації Гульсана Мамедієва зауважила, що інформацію щодо кіберзахисту та протидії кібербулінгу можна також отримати на платформі "Дія. Цифрова освіта".