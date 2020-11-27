Поліцейські отримали на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого року — МВС

Цього року, в порівнянні з минулим, поліцейські отримали на 54% більше повідомлень та заяв про факти домашнього насильства.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко на пресбрифінгу в Укрінформі, присвяченому проведенню Всеукраїнської інформаційної кампанії “16 днів проти насильства”, повідомляє кореспондент агентства.

“Цього року, в порівнянні з минулим, поліцейськими отримано на 54% більше заяв та повідомлень про факти домашнього насильства, було складено на 27% більше протоколів про адміністративне правопорушення, було винесено в 5 разів більше термінових заборонених приписів та взято на облік на 22% більше кривдників”, - розповіла Павліченко.

За її словами, це є свідченням не тільки зміни підходів у боротьбі з домашнім насильством, а також постійного навчання підрозділів МВС, залучення різних підрозділів до протидії та запобігання домашнього насильства з-поміж підрозділів Національної поліції, а також - свідченням готовності суспільства відкрито говорити на цю тему.

“Дійсно, карантин, який був спричинений пандемією COVID-19 ще більше оголив проблему домашнього насильства. І в таких умовах Міністерство внутрішніх справ дещо переглянуло підходи до запобігання та протидії цьому явищу”, - додала Павліченко.

Вона розповіла про заходи, які застосовують правоохоронні органи для протидії домашньому насильству, зокрема, збільшено кількість спеціалізованих мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства.

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За її словами, сьогодні їх 54 по всій країні. При цьому, зауважила Павліченко, до реагування на випадки домашнього насильства залучаються й інші підрозділи.

Як повідомлялося, 26 листопада на Михайлівській площі у Києві у рамках міжнародної акції “16 днів проти насильства” відкрили виставку "Річ у тім…", присвячену проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві.

На виставці представлені 16 предметів, які мали місце в реальних подіях, пов'язаних із домашнім насильством, зокрема, зв'язка ключів, рушник, м'яка іграшка.

Міжнародна акція "16 днів проти насильства" проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня.

У 1999 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Щороку в цей день у різних країнах по всьому світу розпочинається акція “16 днів проти насильства”.

Основне завдання цієї акції - привернути увагу спільноти до двох актуальних проблем – запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ і громадських організацій задля об’єднання зусиль заради захисту прав людини.

Акція “16 днів проти насильства” — це нагода ще раз нагадати громадськості про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм насильства, продовжити процес створення недискримінаційного простору для життя,