В Україні діють 54 мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству

В Україні наразі працюють 54 мобільні підрозділи поліції з протидії домашньому насильству (“ПОЛІНА”).

Про це під час форуму "Домашнє насильство: погляд 360°. Виклики. Можливості. Дії" повідомила заступник глави МВС Катерина Павліченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Окрім заходів, які вживаються сьогодні для підвищення обізнаності суспільства щодо явища домашнього насильства, ми спільно з нашими партнерами зміцнюємо потенціал Нацполіції. Зокрема - проводимо системне навчання поліцейських, збільшуємо кількість мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства - на сьогодні їх уже 54. Також ми залучаємо до реагування (на такі випадки — ред.) не лише ці групи, а й патрульних поліцейських, дільничних офіцерів поліції, поліцейських офіцерів громади, ювенальну поліцію, слідчих, також вивчаємо і впроваджуємо кращі міжнародні практики”, - зазначила Павліченко.

Зі свого боку перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький відмітив, що наразі спостерігається величезне збільшення кількості заяв і повідомлень про факти домашнього насильства.

Білошицький уточнив, що через це може здатися, що і домашнього насильства вчинятися стало більше, але це не так — за його словами, насправді люди стали більше довіряти реагуванню, “стали більше довіряти тому, що з цим можна щось зробити, що це не потрібно замовчувати і про це потрібно повідомляти”.

“Зокрема, порівняно з минулим роком, коли було 112 тисяч таких заяв і повідомлень, за 10 місяців цього року ми маємо 174 тисячі таких заяв”, - повідомив він.

За словами Білошицького, також потрібно говорити і про ті заходи реагування, які були вжиті щодо цих повідомлень.

“Адже на 28 відсотків зросла кількість протоколів за статтею 173 — 2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування). Якщо торік їх було трохи більше 80 тисяч, то зараз ми маємо 113 тисяч, і це на 28 % збільшення. Щодо термінових заборонних приписів — ми маємо цьогоріч збільшення їх кількості утричі. У минулому році їх було винесено майже 9 тисяч, а зараз маємо за аналогічний період - 10 місяців - більше 35 тисяч таких приписів винесено поліцейськими”, - уточнив він.

Як повідомлялося, 25 листопада стартувала Міжнародна акція «16 днів проти насильства», яка триватиме до 10 грудня.

10 грудня світове співтовариство відзначає День прав людини.