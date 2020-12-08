У семи регіонах немає притулків для жертв домашнього насильства - Денісова

У семи регіонах України досі немає притулків для осіб, які потерпіли від домашнього насильства, хоча загалом по країні їх уже 34.

Про це під час форуму "Домашнє насильство: погляд 360°. Виклики. Можливості. Дії" заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Аналіз звернень громадян свідчить про проблеми щодо захисту постраждалих від домашнього насильства. Зокрема, це і про недостатність місць, куди можна звернутися саме такій людині. Треба сказати, що за останній час їх кількість збільшилася: станом на 1 вересня було 32 такі притулки, а зараз їх вже 34, і це дуже добре. Але сім регіонів ще не мають таких притулків, і потрібно місцевим і центральним органам влади звернути на це увагу”, - сказала Денісова.

За її словами, не відповідають міжнародній практиці взаємовідносини між органами соцзахисту та органами охорони здоров’я щодо надання меддопомоги та лікування жертвам насильства.

“Постраждалі взагалі не інформуються про можливість отримання ними безоплатної правової допомоги”, - уточнила Денісова.

Вона також наголосила, що проблема домашнього насильства все ще має прихований характер, у тому числі й через те, що жертви бояться суспільного осуду, “але кількість звернень до органів соцзахисту, до поліції, говорить про те, що у нас є світло в кінці тунелю”.

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Зі свого боку заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко заявила, що для МВС пріоритети у сфері протидії та запобіганню домашньому насильству залишаються незмінними. Це, зокрема, формування нульової толерантності до будь-яких проявів насильства в суспільстві, забезпечення невідворотності покарання за насильницькі дії, а також створення дієвих механізмів для повідомлення про такі випадки.

Як повідомлялося, 25 листопада стартувала Міжнародна акція «16 днів проти насильства».

10 грудня світова спільнота відзначає День прав людини.