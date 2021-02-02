Рада посилила відповідальність за злочини проти журналістів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів».

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 341 народний депутат.

Законом вносяться зміни до статті 171 Кримінального кодексу, якими пропонується збільшити штрафи за вказані правопорушення. Зокрема, незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності буде каратися штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Так само вдвічі збільшується штраф за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю.

При цьому, якщо вищезазначені дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, то винним особам загрожує штраф до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в 4-6 разів вища за нинішню цифру.

Законом також оновлюється редакція частини четвертої статті 345-1 Кримінального кодексу, якою передбачено. кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.