Поламані руки й носи: ІМІ заявляє, що побиття журналістів стали «трендом року»

З початку 2020 року в Україні сталося більше 180 випадків порушення свободи слова, більшість з яких пов’язана з фізичною агресією.

Про це повідомила під час онлайн-брифінгу виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, передає кореспондент Укрінформу.

«З початку року ситуація з нападами на журналістів є досить складною. Ми зафіксували станом на зараз 184 порушення свободи слова, які сталися в Україні. Найгіршим місяцем став жовтень. Тільки в жовтні відбулося 32 порушення свободи слова. Зрозуміло, що це було пов’язано переважно з місцевими виборами, але це не основний тренд. Основним трендом цього року стала, на жаль, фізична агресія щодо журналістів. Практично 80% всіх порушень свободи слова, які ми фіксуємо, - це фізична агресія. Були і поламані руки, і поламані носи, і погрози, і коли руки викручували», - сказала Романюк.

Вона додала, що другим трендом стала закритість влади, яка пов’язана, можливо, з карантином, а можливо, це просто зі ставленням до журналістів.

«Карантин задав дуже негативний тренд, оскільки під приводом карантину зараз не допускають журналістів на відкриті засідання органів місцевої влади, які відбуваються регіонах. Наприклад, можуть допустити 1-2 обрані знімальні групи, інших не допускають. При цьому в цьому регіоні може не діяти відповідне карантинне обмеження. Це обмеження є вибіркове і протизаконне, оскільки не спирається на жодні закони чи постанови Кабінету Міністрів. Те саме ми, на жаль, спостерігаємо в судах», - зауважила Романюк.

Як зазначалося, брифінг «Переслідування журналістів в Україні: як покласти край?» приурочений до Міжнародного дня ООН за припинення безкарності за злочини проти журналістів, що відзначається 2 листопада.