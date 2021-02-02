Для Медсил ЗСУ цьогоріч передбачили 870,6 мільйона

На медичне забезпечення Збройних сил України цьогоріч передбачено 870,6 мільйона гривень, а торік фінансування становило 873,3 млн грн.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Медичних сил ЗСУ Сергій Халік.

«На цей рік на потреби командування Медичних сил Збройних сил України планується виділити близько 870,6 мільйона гривень. З них 232 мільйони – саме на закупівлю новітнього обладнання та виробів медичного призначення», - сказав він.

За словами т.в.о. командувача Медсил, торік на медичне забезпечення було виділено 873,3 мільйона гривень.

«У тому числі для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій короновірусної хвороби COVID-19, у березні-квітні було додатково виділено в межах бюджету Міністерства оборони 158,8 мільйона гривень, з яких майже 100 мільйонів гривень були спрямовані на фінансування закладів охорони здоров’я, а 58 мільйонів гривень – на централізовані закупівлі засобів індивідуального захисту та апаратів штучної вентиляції легень», - розповів Халік.

За його словами, в межах бюджету Міноборони у вересні на поточний ремонт, сервісне обслуговування медобладнання та утилізацію медичних відходів додатково виділено 2,7 млн грн. На закупівлю лікарських засобів використано 594,6 млн грн (68,1% виділеного ресурсу ), а на закупівлю медичного обладнання - 203,6 млн грн (23,3%).

Крім того, наприкінці 2020 року Командуванню Медичних сил за окремою бюджетною програмою додатково виділено 33 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ - придбано 63 прилади, додав Халік.