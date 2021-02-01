Ляшко: Необхідно розділяти питання імунного паспорта і свідоцтва про вакцинацію

Україна поки що не планує впроваджувати COVID-паспортів.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

"Поки що ми діємо в межах виключно міжнародного законодавства. Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І наразі жодних інших паспортів ми не збираємося впроваджувати. Ми просто нашу систему охорони здоров'я перелаштували так, що за потреби двома натисканнями на клавіатурі можна видати ту форму довідки людині, яка буде подорожувати, й, імовірно, якась країна введе вимогу, що під час перетину кордону треба пред'явити міжнародне свідоцтво про вакцинацію", - зазначив Ляшко.

Він додав, що ця довідка буде безкоштовною, втім, вона не буде обов'язковою всередині країни.

"100% можу сказати, що такого не буде, допоки є обмежений доступ до вакцин. І наразі ми чітко розуміємо підходи до запровадження або незапровадження якихось довідок", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що необхідно розділяти питання імунного паспорта і міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

"У нас уже велика кількість людей, які перехворіли і потрапили в статистику, є люди, які перехворіли, але їх система охорони здоров'я не побачила, бо не звернулися за медичною допомогою, перенесли легко, не звернулися за тестуванням. Такі люди є. І в них є імунітет, який утворився внаслідок хвороби. Тому впровадження довідок і паспортів може призвести до поділу людей. Зараз розглядаються різні питання як на рівні ЄС, так і на рівні ВООЗ, і ми долучені до цих процесів, тому треба ухвалювати рішення виважено, які мають враховувати як захист і вплив на епідемію, так і права людини зробити певні речі та вибір", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19. В середині лютого в Україну буде поставлено 117 тис. доз вакцини BioNTech /Pfizer.

Також COVAX підтвердив Міністерству охорони здоров’я постачання вакцини виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2,2 млн до 3,7 млн доз протягом 1-2 кварталу 2021 року.

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Окрім того, Україна подаватиме додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у 2 кварталі 2021 року.

В Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за добу - 2030.