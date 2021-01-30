Із піратського полону в Нігерії звільнили шістьох українських моряків – Зеленський

Шістьох українських моряків із судна Stevia, яких у грудні захопили в полон пірати в Нігерії, звільнено у суботу, 30 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Інстаграмі.

«Сьогодні було звільнено 6 українських моряків - членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину», - написав Зеленський.

Він подякував українським дипломатам та всім причетним до звільнення українських моряків.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня в результаті піратського нападу на судно Stevia біля узбережжя Нігерії в полон було захоплено 8 членів екіпажу, серед них - 6 громадян України.

Судновласником є албанська компанія.