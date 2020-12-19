У МЗС підтвердили захоплення піратами шістьох українських моряків біля берегів Нігерії

У Міністерстві закордонних справ підтвердили захоплення піратами шістьох українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

"Так, нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України", - сказав він.

За його словами, судновласником є албанська компанія. Тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств, запевнив речник відомства.

Як повідомляв Укрінформ, раніше морський портал Seafarers Journal із посиланням на доньку одного із захоплених моряків поінформував про атаку піратів на судно Stevia у Гвінейській затоці поблизу берегів Нігерії і захоплення у полон 8 членів екіпажу, шестеро з яких українці.