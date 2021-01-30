Глава МКІП розповів про свій шлях до журналістики та дав поради молоді

Глава МКІП розповів про свій шлях до журналістики та дав поради молоді

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко дав поради молодим людям при вступі до вищого навчального закладу.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

Зокрема, Ткаченко розповів про свій шлях до журналістики та зазначив, що його батьки не вірили у ймовірність вступу у профільний ВНЗ на цю спеціальність і вважали, що надійнішим був би педагогічний інститут чи навіть військово-медична академія.

"З батьківським вибором я формально погодився та паралельно і тихенько таки подав документи на факультет журналістики Київського держуніверситету. Тато дізнався про моє рішення вже після того, як я склав перший іспит. Чи було лячно? – так. Чи колись я шкодував? – ніколи. Навпаки воно дозволило втілити мрії та ідеї, які я мав з 14-15 років. Не озираючись на вподобання інших, довіра до внутрішнього вибору допомогла і далі рухатись в улюбленій професії", - зазначив Ткаченко.

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Міністр порадив молоді дослухатися до порад, але рішення завжди залишати лише за собою. Зважувати всі «за» і проти» суттєво раніше до вступу у виш.

"Не йти туди, куди вас тягнуть інші, і головне - вірити своїм відчуттям. Ваше життя на те і ваше, щоб саме ви були відповідальним за нього. І якщо вам зараз 15 – вже час дослухатись до себе і вірити собі, бо і потім хтось вирішуватиме за вас. Далі вибір покаже, наскільки правильним він був. Але почути себе – в будь-якому випадку вже особиста перемога", - підкреслив він.

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А батькам Ткаченко порадив підтримувати будь-який вибір своїх дітей, бо це "зміцнить їхню впевненість у своїх силах та зробить надзвичайно щасливими".

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