Збереження пам’яті про Крути допомагає боротися з російською агресією – Офіс омбудсмена

Збереження національної пам'яті про бій під Крутами, допомагає українцям і нині протистояти російській агресії та боронити рідні землі.

Як передає Укрінформ, таку заяву у Фейсбуці до 103-ї річниці бою під Крутами розмістив Офіс омбудсмена України.

«Збереження національної пам'яті про такі важливі для української державності битви допомагає українцям і сьогодні протистояти російській агресії та боронити рідні землі», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 29 січня 1918 року близько чотирьох сотень юнаків та студентів змогли зупинити чотиритисячний підрозділ Червоної армії під проводом есера Михайла Муравйова.

Попри те, що бій тривав близько 5 годин, саме зупинка ворога під Крутами дала можливість українській делегації укласти Берестейський мирний договір та зберегти українську державність. Ця битва стала символом незламності українського народу та його прагнення незалежності власної держави.

Зазначається, що сміливість і жертовність юних учасників тих подій стала прикладом для майбутніх поколінь захисників України.

«Героїв Крут порівнюють із захисниками Донецького аеропорту та називають їх «першими кіборгами». Пам’ятаємо подвиг Героїв Крут», - йдеться у дописі пресслужби Офісу Омбудсмана.

Як повідомляв Укрінформ, Крути – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.