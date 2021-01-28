Побиття підлітка у Парижі: Денісова написала лист французькій колезі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова тримає на контролі ситуацію щодо скоєння нападу на українського підлітка Юрія Крученика у Парижі, який стався 15 січня.

Про це інформує пресслужба Офісу Омбудсмана, передає Укрінформ.

“Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини відстежується ситуація щодо скоєння нападу на українського підлітка Юрія Крученика, який стався 15 січня поточного року в столиці Франції — Парижі”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Денісова підтримує дії, спрямовані на захист та підтримку дитини та його родини, які вживаються Президентом України та Міністерством закордонних справ України.

Зі свого боку український омбудсман направила листа до своєї французької колеги – захисника прав Французької Республіки, з проханням сприяти ефективному та неупередженому розслідуванню у справі побиття Крученика та надання йому належної медичної та психологічної допомоги.

Як повідомлялося, 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка. Близько десяти нападників з металевими палицями, бітами й ножами атакували компанію студентів.

На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

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У результатів нападу у хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю і ненавистю, та наголосив, що винні мають бути покарані. Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.

28 січня у коментарі Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко поінформував, що підліток перебуває у стабільному стані, а посольство України у Франції підтримує зв‘язок із родиною та лікарями.