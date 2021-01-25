Справа про побиття українського підлітка набула резонансу у Франції - МЗС

Україна використає усі можливості для захисту інтересів українського підлітка Юрія, якого 15 січня у Парижі жорстоко побила група невідомих.

Про це у коментарі телеканалу "Дом" заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"Наш консул у Парижі на постійному контакті з родиною українця, а також з медичним закладом, в якому він зараз проходить лікування", – наголосив представник МЗС.

За його даними, стан громадянина України "залишається важким, але останніми днями спостерігається позитивна динаміка, це дає підстави сподіватися на швидку реабілітацію". Дипломат запевнив, що лікарі роблять усе можливе для того, щоб хлопець якомога швидше одужав.

"Справа про побиття Юрія набула широкого резонансу у французькому суспільстві. Хочу запевнити, що Україна використає усі наявні можливості для захисту інтересів нашого громадянина", – заявив речник зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка. Десяток нападників з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів.

На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців, як видається, також підлітків. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

У результатів нападу хлопець перебуває у комі у критичному стані. У нього в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

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Надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що у стані Юрія відслідковується позитивна динаміка. Лікарі планують виводити юнака із штучної коми для подальшого лікування й реабілітації.

Розслідування трагічної події перебуває під контролем міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, який підтримав українця та його родину.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

Ситуація відслідковується та висвітлюється провідними французькими ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю і ненавистю, та наголосив, що винні мають бути покарані. Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.