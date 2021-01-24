Український хлопець у Парижі міг стати жертвою конфлікту між підлітковими бандами – ЗМІ

Побиття українського підлітка Юрія у Парижі може бути пов'язане із розбірками та помстою у результаті ворожнечі і конфлікту двох угруповань у складі молодих людей.

Про це з посиланням на свої джерела у слідстві повідомляє телеканал BFM TV, передає власний кореспондент Укрінформу.

Згідно із з’ясованими обставинами, увечері 15 січня Юрій разом із двома товаришами повертався із коледжу у 15 окрузі Парижа. До них наблизилася група у складі 10 підлітків, озброєних бітами, металевими палицями, ножами і навіть молотком.

Товариші Юрія змогли втекти, але сам українець упав, після чого його оточили нападники і жорстоко побили.

На оприлюдненому із камери спостереження відео підліток, повалений на землю, піддається жорсткому побиттю групою, як видається, теж підлітків. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, застрибують ногами на голову жертви.

Правоохоронці прибули на місце злочину швидко, але зловмисники вже розбіглися.

У результатів нападу хлопця у критичному стані було уведено у штучну кому. У нього у кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, зламаний ніс, ножові поранення, травма очей. Нині стан українця має позитивну динаміку, його виводять зі штучної коми.

За інформацією BFM TV, трагедія могла статися у результаті ворожнечі і конфлікту між двома підлітковими бандами: представники угрупування із міста Ванв, що біля Парижу, напали на молодих людей, які проживали і навчалися у французькій столиці. Наразі точно не встановлено, чи був Юрій причетний до паризького угрупування, або, що найбільш вірогідно, став випадковою жертвою нападу.

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Поліція, рідні постраждалого, представники української громади у Франції нині шукають свідків цього злочину.

Розслідування трагічної події перебуває під контролем міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, який підтримав українця та його родину.

Із мамою Юрія – Наталією – спілкувався помічник президента Франції Еммануеля Макрона, який висловив підтримку та пообіцяв проведення ефективного і справедливого розслідування трагічної події.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

Молодого українця підтримують відомі спортсмени, актори, політики. Слова підтримки і заклики провести ефективне розслідування висловили мер Парижа Анн Ідальго, гравець збірної Франції з футболу Антуан Грізман, відомий баскетболіст Руді Гобер, легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс, актор Омар Сі.

Ситуація відслідковується та висвітлюється провідними французькими ЗМІ, включаючи національні газети і телеканали, а також у соціальних мережах.