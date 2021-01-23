Глава МВС Франції відреагував на жорстоке побиття українського підлітка

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен відреагував на жорстоке побиття 14-річного українця у Парижі, заявивши, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Глава французького МВС розмістив відповідний допис у Tвітері, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Цей напад скоєний з неймовірною жорстокістю. Підтримуємо юнака і його родину. Слідство має з'ясувати факти та притягнути до відповідальності винних у цьому злочині», - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Парижі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли він разом з друзями повертався з коледжу. На оприлюдненому відеозаписі з камери спостереження видно, як хлопця, поваленого на землю, жорстоко б'є група, як видається, також підлітків. Вони застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

Нині Юрій перебуває у комі, його стан критичний. У хлопця у кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.