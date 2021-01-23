Глава МВС Франції відреагував на жорстоке побиття українського підлітка
Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен відреагував на жорстоке побиття 14-річного українця у Парижі, заявивши, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.
Глава французького МВС розмістив відповідний допис у Tвітері, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Цей напад скоєний з неймовірною жорстокістю. Підтримуємо юнака і його родину. Слідство має з'ясувати факти та притягнути до відповідальності винних у цьому злочині», - написав міністр.
Нині Юрій перебуває у комі, його стан критичний. У хлопця у кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.