Стан побитого в Парижі 14-річного українця тяжкий, але є позитивна динаміка - посол

Український підліток, якого жорстоко побили в Парижі 15 січня, перебуває у тяжкому стані, проте є позитивна динаміка.

Як передає Укрінформ, про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко у Твітері.

"Обнадійливі новини про юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка. Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації. Бажаємо швидкого одужання", - написав посол.

Як повідомляв Укрінформ, у Парижі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли підліток разом з друзями повертався з коледжу. Він перебуває у комі, його стан критичний.

Посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.