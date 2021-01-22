Українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа через жорстоке побиття підлітка

Посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він розповів, що потерпілий юнак став жертвою конфлікту між підлітковими групами. Нині Юрій госпіталізований, йому надається медична допомога.

За словами речника МЗС, Посольство України у Франції займається цією справою з перших днів інциденту.

«Дипустанова звернулася з офіційним запитом до прокуратури Парижа, взаємодіє із правоохоронними органами для проведення швидкого та об’єктивного розслідування. Консул перебуває на постійному зв'язку із рідними українця», - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Парижі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли підліток разом з друзями повертався з коледжу. Він перебуває у комі, його стан критичний.