У Тернополі під час катання на санчатах обстріляли хлопчика - 42 поранення

У Тернополі 11-річного хлопчика госпіталізували після того, як під час катання на санчатах його обстріляли, очевидно, з вогнепальної зброї.

Для подальшого лікування його довелося перевезти до столичної лікарні, передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як поінформували правоохоронці, 21 січня до лікарні з опіками потрапив малолітній мешканець обласного центру. Травми хлопчик отримав під час катання на санчатах поблизу 26 школи.

Медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Наразі пацієнт потребує ще одного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні.

За фактом травмування дитини слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Наразі поліцейські продовжують детально розслідувати усі обставини злочину. В ході проведених оперативних дій правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили в квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу до НДЕКЦ.

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Головний лікар Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорій Корицький повідомив Суспільному, що хлопчик отримав 42 поранення від осколків. Дитину у важкому стані доправили у Київ, де йому мали провести другу операцію.