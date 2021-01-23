З'явилося відео побиття українського підлітка у Парижі

З'явилося відео побиття українського підлітка у Парижі

Укрінформ
У Мережі з’явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано жорстоке побиття 14-річного українця у Парижі.

Його розмістив у Фейсбуці лідер політичної партії «Вставай, Франціє» (Debout la France) Ніколя Дюпон-Еньян, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На відео видно, як хлопця, поваленого на землю, жорстоко б'є група, як видається, також підлітків. Вони застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

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Як повідомляв Укрінформ, у Парижі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли він разом з друзями повертався з коледжу. Хлопець перебуває у комі, його стан критичний. У підлітка у кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Річник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.

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