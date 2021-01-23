З'явилося відео побиття українського підлітка у Парижі

У Мережі з’явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано жорстоке побиття 14-річного українця у Парижі.

Його розмістив у Фейсбуці лідер політичної партії «Вставай, Франціє» (Debout la France) Ніколя Дюпон-Еньян, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На відео видно, як хлопця, поваленого на землю, жорстоко б'є група, як видається, також підлітків. Вони застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

Як повідомляв Укрінформ, у Парижі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли він разом з друзями повертався з коледжу. Хлопець перебуває у комі, його стан критичний. У підлітка у кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Річник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.