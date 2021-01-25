Зеленський вимагає знайти й покарати нападників на українського підлітка в Парижі

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю і ненавистю, та наголошує, що винні мають бути покарані.

Про це глава держави написав на Телеграм-каналі, повідомляє Укрінформ.

"Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити", - наголосив Президент.

Він зазначив, що Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали.

За словами глави держави, хлопець досі у тяжкому стані з численними травмами, лікарі намагаються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Водночас Зеленський підкреслив, що "є підстави сподіватися", що хлопець одужає.

"Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави", - наголосив Президент.

Він нагадав, що посольство України у Франції залучене до цієї ситуації, та запевнив, що Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули.

Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.

"Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка. Десяток нападників з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів.

На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців, як видається, також підлітків. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

У результатів нападу хлопець перебуває у комі у критичному стані. У нього в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що у стані Юрія відслідковується позитивна динаміка. Лікарі планують виводити юнака із штучної коми для подальшого лікуванні й реабілітації.

Розслідування трагічної події перебуває під контролем міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, який підтримав українця та його родину.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

Ситуація відслідковується та висвітлюється провідними французькими ЗМІ.

Фото: ОП