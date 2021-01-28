У Франції затримали підозрюваних у побитті українського підлітка

У Франції затримали дев’ятьох молодих людей, які підозрюються у нападі й жорстокому побитті підлітка українського походження.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на прокуратуру Парижа, передає Укрінформ.

Затримання дев'ятьох підлітків, які є членами одного угрупування (банди) проведено зранку 28 січня. Відзначається, що розслідування просувається успішно. Молодим людям висунуто підозру у спробі убивства.

Violente agression d’un collégien à Paris : «Yuriy m’a dit qu’il avait peur de mourir»

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Як повідомляв Укрінформ, 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка. Близько десяти нападників з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів.

На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

У результатів нападу хлопець перебуває у комі у критичному стані. У нього в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю і ненавистю, та наголосив, що винні мають бути покарані. Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.

Фото: АА