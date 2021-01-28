Стан побитого у Парижі українського підлітка стабільний - МЗС

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що зранку 28 січня французькі правоохоронні органи затримали у передмісті Парижа дев‘ятьох молодих осіб, які підозрюються у замаху на вбивство та участі в злочинних діях у складі групи. За попередньою версією поліції, учасники цієї групи можуть бути причетні до нападу на українського юнака. Решта деталей не розголошується в інтересах слідства.

Речник МЗС також зауважив, що поліція спростувала інформацію, яка з’явилася в деяких ЗМІ, про нібито наявність судимості або здійснення будь-яких інших розслідувань у минулому щодо потерпілого громадянина України.

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"Стан Юрія стабільний. Українське посольство у Франції взаємодіє із поліцією та прокуратурою Парижа у рамках кримінальної справи, підтримує зв‘язок із родиною та лікарями", - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка. Близько десяти нападників з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів.

На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

У результатів нападу хлопець перебуває у комі у критичному стані. У нього в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю і ненавистю, та наголосив, що винні мають бути покарані. Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.