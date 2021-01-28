Радіо «Best FM» оштрафували за порушення мовних квот

Радіо «Best FM» оштрафували за порушення мовних квот

Укрінформ
Нацрада на засіданні 28 січня застосувала санкцію «стягнення штрафу» до радіомовника «Best FM» (ТОВ «Телерадіовидавнича компанія «КОМРА», Київ), в ефірі якого обсяг пісень українською мовою становив менше як 35%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Під час проведення перевірки стало відомо, що 2 лютого 2020 року радіостанція «Best FM» поширила в ефірі пісні державною мовою обсягом 29,91%, що менше ніж визначена законодавством квота. При здійсненні радіомовлення телерадіоорганізації повинні забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою в обсязі не менше ніж 35% загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше ніж 35% загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таким чином мовник порушив вимоги частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», що згідно з частиною одинадцятою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу».

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У тридцятиденний термін ліцензіат має сплатити до державного бюджету України штраф у розмірі 12 485 грн (5% загальної суми ліцензійного збору). Також протягом місяця мовника зобов’язано привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

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