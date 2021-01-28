Радіо «Best FM» оштрафували за порушення мовних квот

Нацрада на засіданні 28 січня застосувала санкцію «стягнення штрафу» до радіомовника «Best FM» (ТОВ «Телерадіовидавнича компанія «КОМРА», Київ), в ефірі якого обсяг пісень українською мовою становив менше як 35%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Під час проведення перевірки стало відомо, що 2 лютого 2020 року радіостанція «Best FM» поширила в ефірі пісні державною мовою обсягом 29,91%, що менше ніж визначена законодавством квота. При здійсненні радіомовлення телерадіоорганізації повинні забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою в обсязі не менше ніж 35% загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше ніж 35% загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таким чином мовник порушив вимоги частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», що згідно з частиною одинадцятою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу».

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У тридцятиденний термін ліцензіат має сплатити до державного бюджету України штраф у розмірі 12 485 грн (5% загальної суми ліцензійного збору). Також протягом місяця мовника зобов’язано привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.