Нацрада звернулася до СБУ через заяви Ганни Герман на ZIK

Нацрада звертається до СБУ у зв’язку із висловлюваннями колишньої соратниці Януковича Ганни Герман на телеканалі ZIK, в яких вона заперечила наявність зовнішньої агресії проти України і звинуватила учасників Революції гідності у вчиненні державного перевороту.

Про це повідомив на засіданні 28 січня член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максим Опопрієнко, передає кореспондент Укрінформу.

«В прямому ефірі Ганна Герман заперечила наявність факту зовнішньої агресії проти України, назвавши його несправжнім, а також закликавши Збройні сили України боротися проти справжнього ворога – внутрішнього тероризму. Цей заклик може бути розцінено невизначеним колом глядачів телеканалу як заклик до національного збройного протистояння за участю чи за підтримки Збройних сил України та допустимість застосування насильства як такого. Також Ганна Герман закликала об’єднатись фактично проти осіб, які брали участь в Революції Гідності, які, на її думку, зробили державний переворот», - сказав Онопрієнко.

Він зазначив, що такі висловлювання з явними ознаками розпалювання національної ворожнечі також можуть бути розцінені як заклик до насильства та національного протистояння, що ставить під загрозу національну безпеку.

«Тому Національна рада в інтересах захисту національного інформаційного простору, а також національної безпеки звертається до Служби безпеки України для вжиття відповідних заходів в межах компетенції», - повідомив Онопрієнко.

Він зауважив, що висловлювання Герман на телеканалі ZIK викликали дуже жваве і закономірне обговорення у суспільстві.

«Я хочу заспокоїти всіх, хто звертався до нас. Ми бачимо, моніторимо, контролюємо і в межах своїх повноважень реагуємо», - запевнив член Нацради.

Своєю чергою заступник голови Національної ради Валентин Коваль зауважив, що «все частіше в ефірі певних каналів чути комбінацію слів «громадянська війна на Сході» тощо.

«На жаль, збільшилася кількість звинувачень наших Збройних сил в тому, що вони начебто діють не так, як хотілося тим, хто про це говорить. Я вважаю, це ганебно. Я вважаю, що використання такого наративу суперечить розумінню того, що ми українці, і воно напевно послуговує тим, хто хотів би бачити Україну не такою, якою хочемо бачити її ми. Тому я закликаю всіх до того, щоб уважніше ставитися до цих речей», - сказав Коваль.

Він додав при цьому, що, на жаль, навіть ведучі телеканалів сприймають такі висловлювання як зрозумілі речі.

«Це дуже не по-людськи, і це точно непрофесійно», - підкреслив Коваль.