Голова Нацради пояснила, навіщо потрібен законопроєкт про медіа

Про це вона заявила в інтерв’ю Укрінформу.

«Ми без нього не житимемо. І ми будемо робити все, щоб цей закон був ухвалений. Є серйозна протидія, ми працюємо над тим, щоб мобілізувати усі здорові й розумні, й справді патріотичні – а не на словах – сили для того, щоб донести до парламентарів необхідність голосування. Голоси для закону, я думаю, що будуть», - вважає очільниця Нацради.

За її словами, ухвалення цього закону серед іншого дозволить створити дієвий механізм для запобігання поширенню інформації, яка порушує українське законодавство.

«Ми свого часу заборонили інформаційні ресурси країни-агресора. Своїм рішенням ми навіть не уможливили розгляд будь-яких заяв про ретрансляцію таких програм провайдерами програмних послуг. Але ми бачимо, що кремлівський наратив активно просувається вітчизняними телеканалами. Тож ще раз – нам потрібен цей закон. Я не втомлюся це повторювати, бо слід максимально активізувати українські медіаресурси для того, щоб вони пропагували цінності демократії, щоби говорили про людське життя з повагою, щоби в нашому суспільстві не було непомітних, горьованих людей, щоби медіа замість виконання політичних замовлень, якими вони зараз переймаються найбільше, думали про свою роль у суспільстві», - додала Герасим’юк.

Очільниця Нацради називає маніпуляціями заяви про загрози законопроєкту про медіа. Герасим’юк наголошує, що нових обмежень для онлайн-медіа в законопроєкті не передбачено, а блокувати Нацрада нікого самостійно не буде.

«Навпаки, зареєстровані онлайн-ресурси матимуть привілеї – дістати статус медіа. І ніхто не відмовить в акредитації, ніхто їх не використовуватиме в регіонах для інфосупроводу влади – адже тепер з такім медіа треба укладати угоди, ліцензування просте й недороге, захист – прописаний, а реєстрація відбуватиметься на добровільних засадах», - додала вона.

Як повідомлялося, у липні 2020 року було зареєстровано доопрацьований законопроєкт про медіа. Однак через хвилю критики і відсутність цілковитої підтримки в лавах монобільшості його не вносять до сесійної зали.